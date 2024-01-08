Tanyer Yapı’dan 2024’e ‘Merhaba’

İnşaat sektörünün tanınmış firmalarından Tanyer Yapı'nın yöneticileri ve çalışanları düzenlenen yılbaşı yemeğinde bir araya gelerek 2024'e 'merhaba' dedi. Eşlikçi Restaurant'da düzenlenen gecede buluşan Tanyer Yapı Ailesi, hem sektördeki başarılarla dolu 30'uncu yıllarını hem de yeni yılı kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

'HER YIL GÜÇLENİYORUZ'

Gecede konuşan Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, yıllardır İzmir'de konut projeleri ürettiklerini belirterek, bu başarıda çalışanların büyük emeği olduğunu söyledi. Tanyer Yapı'nın her geçen yıl güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Münir Tanyer, "Bundan

30 yıl önce kardeşim Nuray Yüceer ile birlikte Tanyer Yapı'yı kurduk. Bugün firma olarak bu başarıyı yakalamamızda sizlerin çok katkıları oldu. Emeği geçen tüm personelimize ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. 2024'ün ülkemiz ve tüm dünya için sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu. Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer de, "Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum" ifadesini kullandı.