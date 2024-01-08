Yüksek hızlı tren hatlarında seyahat rekoru

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu ile "seyahat rekoru" kırıldığını bildirdi.

İL SAYISI 52'YE ÇIKARILACAK

YAZILI açıklamasında, söz konusu hatların 2 yıllık seyahat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'de 2003 yılıyla ortaya konulan demir yolu vizyonu sayesinde YHT ile tanışan 8'inci ilin Karaman olduğunu belirtti.

TCDD Taşımacılık, tüm yüksek hızlı tren hatlarında cuma ve pazar günleri toplam 60, diğer günler 58 sefer gerçekleştiriyor. Kış sezonunda olmak üzere halen Ankaraİstanbul 26, Ankara- Eskişehir 4, Ankara-Konya 8+2, Konya-İstanbul 6, Ankara-Karaman 4, Karaman-İstanbul 2, Ankara- Sivas 6 ve Eskişehir-İstanbul arasında 2 seferle günde ortalama 35 bin yolcu taşınıyor, bu sayı 40 binlere ulaşabiliyor. Diğer taraftan 102 kilometrelik Konya- Karaman hızlı tren hattı ile sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hız ve kapasite artırıldı. Kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenleri de işletiliyor. "Ulaştırma 2053 Vizyonu" çerçevesinde Konya-Karaman hızlı demir yolu hattının Ulukışla- Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam ediyor. Bu vizyon çerçevesinde de hızlı trenle buluşan il sayısı 52'ye çıkarılacak.