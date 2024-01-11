Kripto para yasası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemizde kripto piyasasını düzenleyecek ve denetimini sağlayacak çalışmalarımızı tamamlıyoruz" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından kripto para piyasasına yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek. Kripto varlık alım-satım platformlarına SPK tarafından lisans verilecek, finansal kuruluşlara benzer olarak asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilecek" dedi.