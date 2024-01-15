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Haberler Ekonomi Tire’de ikinci Tarım Kredi Marketi’nin açılışı yapıldı

Tire’de ikinci Tarım Kredi Marketi’nin açılışı yapıldı

NADİR UYSAL
Tire’de ikinci Tarım Kredi Marketi’nin açılışı yapıldı
İZMİR Tire'de, Tarım Kredi Marketlerinin sayısı kısa sürede ikiye çıktı. Yaklaşık 2 buçuk ay önce Balcı caddesinde açılan ilk marketin adından ikinci market Cumhuriyet mahallesi, 29 Ekim caddesinde hizmete girdi. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu'nun çabaları ile ilçeye kazandırılan marketler, vatandaşlara sağladığı ucuz alışveriş imkanı ile kısa sürede tüketicilerin ilgi odağı oldu. Marketin açılış kurdelesini Tire Belediye Başkan Adayları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kesen AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Tarım Kredi marketlerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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