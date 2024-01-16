Piyasalar haftaya yükselişle başladı

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 16'sı değer kaybetti. İstanbul serbest piyasada dolar 30,1000 liradan, avro 32,9680 liradan satılıyor. Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1990 lira seviyesinde işlem gördü. Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,27 yükselişle 1980 liradan tamamladı. 2 bin lirayı geçen altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından dün saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1990 lira seviyesine çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satıldı.