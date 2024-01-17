Kent için işbirliği yapacaklar

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ile Başkan Yardımcıları Hakan Ürün ve Metin Akdaş, İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Birlik yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette esnaf sanatkarların sorunları ve İzmir ekonomisinin genel durumu hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Ata ve Yorgancılar, reel sektöre, kent ekonomisine ve özellikle esnaf sanatkarlara katkı verecek çalışmalarda birlikte hareket ederek güç birliği yapacaklarını vurguladılar. Meslek kuruluşlarının İzmir ekonomisinin dinamosunu oluşturduğunu kaydeden İESOB Başkanı Yalçın Ata da, toplumsal faydaları gözeten sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.Yaşanan ekonomik zorluklardan olumsuz yönde en fazla esnaf sanatkarların etkilendiğine dikkat çeken Ata, 'Toplumun huzuru ve refahı için öncelikle esnaf sanatkarların sorunları giderilmelidir. Çünkü toplumda sayısal çoğunluğa sahip olan, doğrudan halka mal ve hizmet sunan üyelerimizin ekonomik ve sosyal durumları toplumun genelini doğrudan etkilemektedir' diye konuştu. Gündemdeki sorunlarına da değinen Başkan Ata sözlerini şöyle sürdürdü: 'Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken en düşük maaşı alan esnaf sanatkar emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapılması doğru değildir. Türkiye'de her kesim enflasyonun getirdiği yıpranmadan aynı şekilde etkilenmektedir. Yeni bir düzenleme ile emeklilerimize refah payı eklenmelidir. Ayrıca yerel seçimlerde esnaf idarecileri odalardaki görevlerinden ayrılmadan aday olamıyorlar. Kamu görevlilerinde olduğu gibi oda yöneticilerimiz de istifa sonrası görevlerine geri dönebilmelidirler. Seçimler öncesi tüm siyasi partilere çağrıda bulunduk. Fedakarlıkta bulunarak görevlerinden ayrılan ve aday olan oda başkan ve yöneticilerimizin değerlendirilmelerini bekliyor, yaşadığımız sıkıntıları bilen başkan ve meclis üyesi adaylarını tüm partilerin listelerinde görmek istiyoruz.'

YORGANCILAR: BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

İESOB'DEKİ olumlu değişimi yakından izlediklerini belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, 'Kentin etkin dinamiklerinden olan esnaf sanatkar teşkilatına canlılık gelmesi İzmir'in yararına olacaktır. Yalçın Ata ve ekibi esnaf camiasının önüne farklı bir vizyon ve önemli hedefler koydu. Esnaf kesiminin gelişimi, kentin ticari, sosyal ve kültürel hayatına daha fazla katkı sağlanması anlamına gelecektir. Bu noktada kent yararına yapılacak her çalışmada İESOB ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Yalçın Ata ve ekibi ile uyumlu çalışmalar yapacağımıza, kent ekonomisini ileriye taşıyacak projelerde birlikte hareket edeceğimize gönülden inanıyorum' diye konuştu.