1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İşte başvuru şartları...

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun 2024 yılında Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği ön görülüyor.
BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.
Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.