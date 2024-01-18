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1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İşte başvuru şartları...

İlk kez ev alacakları yakından ilgilendiren düşük faizli konut kredisinin detayları araştırılıyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan vade oranlarıyla ev sahibi olma imkanı sunan konut kredisinin başvuru şartları merak ediliyor. Peki düşük faizli ilk evim konut kredisinin başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İşte başvuru şartları...

İlk evim konut kredisi başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli mi? soruları ilk evini alacaklar tarafından araştırılıyor. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte, 1.20 faizli konut kredisinde son dakika gelişmeleri...

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İşte başvuru şartları...

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun 2024 yılında Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği ön görülüyor.

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İşte başvuru şartları...

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK
BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

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