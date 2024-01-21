Kombiyi açıp kapatmak mı yoksa kısıkta yakmak mı daha tasarruflu? İşte doğalgaz faturasını düşürecek yöntem

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Bilir, evlerde ısınmak için kullanılan doğal gazdan daha fazla verim alınması önerilerinde bulundu. Konutlarda enerjiden tasarruf sağlamanın ilk adımının izolasyon ile başladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Levent Bilir, "İzolasyonu iyi bir binada, iç ortam sıcaklığı çok fazla değişkenlik göstermeyecek. Bu nedenle ilk olarak yakıt kullanmayarak tasarruf yapabiliriz. Konutlarda izolasyon, ilerleyen zamanlarda zorunlu hale gelecek. Bu durumda binaların ısı kaybı azaldığı için doğal olarak yakıt da daha az kullanılacak. Genellikle doğal gazı kullanırken kombiyi aralıklı olarak çalıştırıyoruz. Bu başta yakıt tasarrufu sağlar gibi görünse de aslında kombi ısıtmayı durdurduğu için evin duvarlarının soğumasına neden oluyor. Bu nedenle kombiyi devamlı ama düşük kademede çalıştırmak yakıt tasarrufu sağlayacak bir çözüm. Ancak son kademeye getirip devamlı çalıştırmayın" dedi.