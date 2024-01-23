Ev kadınlarına 25 bin 600 TL prim desteği

Milyonlarca ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Yeni asgari ücretle beraber 6 bin 400 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 2 bin 133 lira devlet tarafından karşılanacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 6 bin 400 lira yerine 2 bin 133 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 25 bin 600 lira olacak. Ev kadınlarının emekliliğini destek için isteğe bağlı ödeyecekleri sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (20 bin 2 lira) yüzde 32'sini, en yüksek bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor.