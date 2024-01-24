Egeli işadamları federasyonlaşıyor

EGİAD olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer tarafından bir yıllık faaliyet raporu paylaşıldı. Gayretlerin ancak bir araya geldiklerinde fark oluşturduğunu dile getiren Yelkenbiçer, "Sınırlı kaynağımızla her şeye yetişemeyiz; odaklanmamız, hedefi koyduğumuz noktaya doğru tüm gücümüzle, tek bir ekip olarak hizalanmamız gerekir. Ama yalnızca kendi içimizde bütünleştirmek değil, bölgemiz ve tüm toplumumuz için de aynı gayreti sarf edeceğiz. Beraber hareket ettiğimiz GİAD'larla Federasyon hazırlığında olduğumuzun müjdesini vermek isterim. Yeni bir yönetimin, yeni komisyonların, yeni projelerin ama daha da önemlisi yeni EGİAD liderlerinin amacı da işte bu "daha iyiye" ulaşmak olacak. Dokunduğumuz her şeyi ayrıştırmayıp bütünleştirerek, çalıştığımız hiçbir alanda savunma ve muhafaza etmeye, eldekiyle yetinmeye değil büyütmeye çabalayarak liderlik edeceğiz" dedi.