Türk gıda sektörünün hedefi: ABD pazarı

TÜRK su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, ihracatta Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor. Sektör, 2023 yılında yaptığı 123,4 milyon dolarlık ihracatı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefledi.

Sektörde Türkiye'nin ihracatının yüzde 43'ünü gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 21-23 Ocak 2024 tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen Winter Fancy Food Show Fuarı'na katılarak, Türk su ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Sektörün yeni ticari bağlantılar yapmasına zemin hazırladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatlarının 2023 yılında yüzde 18'lik artışla 105 milyon dolardan 123,4 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ABD'ye ihracatının katlanarak artacağını belirtti.