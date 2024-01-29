  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kar, çamur dinlemedi 1000 kilometreyi devirdi

Kar, çamur dinlemedi 1000 kilometreyi devirdi

HABER MERKEZİ
Kar, çamur dinlemedi 1000 kilometreyi devirdi
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, kar ve çamurlu sahalarda, zorlu coğrafyalarda 1000 kilometreyi geride bıraktı. HAVELSAN'ın "dijital birlik" konseptinin önemli bir üyesi olan ve yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı. Modüler yapısı ve son teknoloji faydalı yük opsiyonları ile BARKAN, farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle yerine getirebiliyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA