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Haberler Ekonomi Günlük doğalgaz üretimi 2,7 milyon metreküpe çıktı

Günlük doğalgaz üretimi 2,7 milyon metreküpe çıktı

HABER MERKEZİ
Günlük doğalgaz üretimi 2,7 milyon metreküpe çıktı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda inceleme yaptı. Bayraktar, "Üretimimiz 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. En kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda inceleme yaptı. Bakan Bayraktar, kış aylarında doğal gazın ağırlıklı olarak tüketildiği bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayarak "Karadeniz gazı, 2020 yılındaki keşif sonrasında 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdiğimiz ve BOTAŞ'ın sistemine hemen buradan birkaç kilometre ileride bağladığımız lokasyondayız. Filyos, bu anlamda hakikaten Türkiye'nin doğal gaz üssü haline geldi diyebiliriz" dedi.

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