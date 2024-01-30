Türkiye, Çin’in gıda deposu olacak

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç'ın başkanlık ettiği 25 kişilik İş Heyeti, 29 Ocak - 1 Şubat 2024 tarihleri arasında Çinli mevkidaşlarıyla Türkiye'den Çin'e ihracatı artırmak için yoğun bir program sürdürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz'ın aralarında bulunduğu iş heyeti ilk ziyaretini Çin Gıda Maddeleri, Yerli Ürünler ve Hayvansal Yan Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası (CFNA)'na gerçekleştirdi.

PROTOKOL İMZALANACAK

CFNA Başkanı Cao Derong'un ev sahipliği yaptığı ziyarette konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihracatının tekrar başlaması, kiraza ilave olarak narenciye, nar, üzüm, elma, incir, badem ve kivi ihracatının başlaması için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite, Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi arasında görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı. Türkiye'nin 2023 yılı Ekim ayında Çin makamlarına Türkiye'den taze meyve sebze ihracatının başlaması için bir mektup yazdığı bilgisini paylaşan Uçak, "Prosedürlerin tamamlanması için Çinli yetkililerin ülkemize gelerek işletmelerde incelemelerde bulunarak uygunluk vermeleri ve buna göre protokol şartlarının belirlenerek imzalanmasını bekliyoruz" dedi.