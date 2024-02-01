Tarım ve Orman Bakanlığı’na 5 bin 500 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlıkta istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımına ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından Bakanlığının personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlık ailesinin büyümeye devam ettiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Adaylar tercihlerini 31.01.2024 - 07.02.2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov. tr internet sitesi üzerinden yapabilecek. ÖSYM'ye ve Bakanlığımıza posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. İstihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan internet sitesinde yayımlandı.