Afet bölgesindeki çiftçiye dev destek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde üreticilere 14 milyar lirayı aşkın tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı. Yumaklı, "Hayvanları telef olan depremzede yetiştiricilerimize toplam 909 milyon lira maliyetli 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan bedelsiz olarak temin edildi" dedi. Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde çalışmalarının felaketin ilk anından itibaren aralıksız sürdüğünü belirterek, tarımsal üretimde ülkenin can damarı olan bölgede, üretimin aksamadan devam etmesi için üreticilere 2023 yılında toplam 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi. Yumaklı, "Bizler de Bakanlık olarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli her türlü desteği vererek çiftçilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde ülkemizin can damarı olan bu illerimize üretimin aksamadan devamı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.