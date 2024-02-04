Menemen’de öğrencilere 5 bin liralık eğitim desteği

Menemen Belediye Meclisi'nin Şubat oturumunda örgün eğitim kurumlarına kayıt yaptırma hakkını kazanan üniversite öğrencilerinden sonra, ara sınıflarda okuyan öğrencilere de 5'er bin lira eğitim desteği verilmesi kararlaştırıldı. Menemen Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan yönetiminde gerçekleşti. Başkanlıktan verilen önergelerin, komisyonlardan gelen raporların görüşülüp oylandığı mecliste, Menemen'de ikamet eden, 2023-24 Eğitim Öğretim yılında örgün eğitim veren üniversitelerin ara sınıflarında okuyan öğrencilere de 5'er bin lira eğitim yardımı yapılması, oyçokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, "Bu para, öğrencilerimize analarının ak sütü gibi helal olsun" dedi. Pehlivan, bugün yapılan yardımların, önümüzdeki dönemde iki kat, üç kat fazlasının yapılacağı müjdesini verdi.