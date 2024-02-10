Altın almanın tam zamanı

Son günlerde artış gösteren altın fiyatlarında, yıl sonuna kadar yükselişin beklendiğini ifade eden Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, yıl sonuna kadar gram altının 3 bin TL, çeyrek altının ise 4 bin TL'yi bulacağını belirtti. Buyrukçu, "Altına yatırım yapmanın tam zamanı" dedi. Altın fiyatları, artan enflasyona ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak son günlerde yukarı yönlü artış gösteriyor. Altının gramı 2 bin lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın; 3 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 650 liradan satılıyor. Güncel altın fiyatlarını değerlendiren İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu altına yatırım önerisinde bulundu.

YÜKSELİŞ SÜRECEK

Başkan Buyrukçu açıklamasında "Altın fiyatlarının yukarı doğru bir çıkış eğilimi vardı. Şu an durağan dönemine girdi diyebiliriz. Bu durağan dönemde altın alıcılara ve yatırımcılara alım fırsatı verdi. Altının tam zamanı... Bu dönem altın alımı için bir fırsat. Bunun arkasından piyasalarda bir yükseliş bekleniyor" ifadelerini kullandı. Yıl sonuna kadar altın fiyatlarının artacağını belirten Buyrukçu, "Geçen sene ile bu sene arasında yüzde yüzlük bir artış söz konusu. Geçen sene bin lira civarında olan altın; bu sene 2 bin lira civarında rakamları gördü. Bu seneye de yansıyacağını düşünürsek uzmanlar, gram altının 3 bin TL, çeyrek altının ise 4 bin TL gibi rakamları bulacağını söylüyor. Fiyatlar yıl içerisinde artacak. Altına yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.