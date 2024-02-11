BASEK öğrencileri Portekiz’de staj yaptı

BATI Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları ( BASEK) bünyesindeki Özel Batı Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurt genelindeki dengi okullar arasından, başvuru yaptığı Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinde başarı göstererek yararlanma hakkı kazandı. Bu kapsamda lise, Avrupa'daki Mesleki Gelişim ve İşbirliği Projesi kapsamında Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği alanı öğrencileriyle "Evcil Hayvan Sağlığı" konulu 21 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasındaki Portekiz Öğrenci Hareketliliği programına katıldı. BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Özel Batı Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanı staj programına katılan öğrencilerimiz, ev sahipliği Portekiz/Minho bölgesinde stajlarını yaptılar. Özel Batı Anadolu Lisesi öğrencilerimiz staj boyunca bilgi ve becerileri elde ettiler" diye konuştu.