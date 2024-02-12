Gençlere 150 bin lira faizsiz kredi Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususlar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurulan Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor. Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının Yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşacak.

15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ile verilen diğer yetkileri kullanacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler, altışar aylık dönemler halinde kamuoyuyla paylaşılacak. 15 Şubat'ta başvuruları alınacak olan evlilik kredisi, pilot il olarak deprem illerinde başlayacak. 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık kredi imkânından faydalanmak için gereken şartlar yakında açıklanacak.