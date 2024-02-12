İklim değişikliği 14 Şubat’ı vurdu

İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, yerli güllerin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yetişmediğini söyledi. Havaların sıcak olması nedeniyle güllerin erken kesildiğini Yeni Asır'a anlatan Başkan Kış, "Sevgililer Günü, çiçekçilerin yıl içinde en fazla iş yaptığı özel günlerden biri. Ancak piyasada yerli güllerde bir sıkıntı var. Havaların sıcak olması nedeniyle şubat ayında kesilmesi gereken güller daha erken kesildi. Bu nedenle 14 Şubat'ta gül sıkıntısı yaşayacağız. Üreticilerle de konuştuk. Güller şubat yerine ocak ayında hasat edilmeye başladı. Gülleri en fazla 1 hafta saklayabiliyoruz. Sonra güller deforme oluyor" dedi.

FİYATLARA YANSIYACAK

Yerli gül olmadığı için piyasada ithal güllerin bulunduğunu bunun da fiyatlara yansıdığını anlatan Kış, "Bu da fiyatlara yansır. 14 şubat sevgililer gününde dışardan da çok gül ithal geliyor. Açığı onlar kapatır. Biz ithal güle çok önem vermiyoruz. Kendi üreticimize destek vermek için kendi üreticilerimizden alıyoruz. Bu da piyasada aşırı rekabet oluyor. Normalde 50 ile 75 lira arasında satılan güller Sevgililer Günü'nde 100 liranın altında satılmayacak" dedi. Kırmızı gülün sevgililer gününde markalaştığını belirten Kış, "Ama bu illa ki kırmızı gül gönderelim anlamına gelmiyor. Gülün dışında alternatif çok güzel hediye çiçekler var. Müşteri nasıl bir bütçe ayırdığını söylerse biz de geri çevirmeden memnun ederiz" dedi.