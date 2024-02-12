TÜİK açıkladı! İşsizlik tek hanede kaldı

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK ARALIKTA YÜZDE 8,8 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini duyurdu. Buna göre işsizlik aralıkta yüzde 8,8 oldu.

Hane halkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %48,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %48,8 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %36,3 oldu.