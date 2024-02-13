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Haberler Ekonomi Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı TUA Yönetim Kurulu üyeliğine atandı

Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı TUA Yönetim Kurulu üyeliğine atandı

Son dakika haberi...Uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

AA
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı TUA Yönetim Kurulu üyeliğine atandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yer alan kararla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6'ıncı maddesi ile 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı ise 3 sayısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereği görevinden alındı.

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