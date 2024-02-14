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Haberler Ekonomi Aya Yorgi Koyu'ndaki kaçak inşaat durduruldu

Aya Yorgi Koyu'ndaki kaçak inşaat durduruldu

HABER MERKEZİ
Aya Yorgi Koyu’ndaki kaçak inşaat durduruldu
İZMİR'İN ünlü tatil merkezi Çeşme'de, Sakarya Mahallesi Aya Yorgi Koyu'nda bulunan hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı ihbarı üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir iş makinesine da el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece; yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi. İnşaat çalışmasının ise savcılık kararıyla durdurulduğu öğrenildi.
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