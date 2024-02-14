Sevgililer Günü en çok e-ticaret sektörüne yaradı

Sektörde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliğinin bir süredir devam ettiğini belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret alanında geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde bir artış olduğunu söyledi. Çevikoğlu, "Ocak ayı karşılaştırması olarak baktığımızda çok ciddi bir büyüme görüyoruz" dedi.

İZMİR 3. SIRADA YER ALDI

En az bin liralık alışveriş yapıldığını dile getiren Çevikoğlu, "Sevgililer Günü özelinde konuşmamız gerekirse, alışverişlerde sepet ortalamasının 1000-2 bin lira arasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Online tarafta kargo süreci de olduğu için online alışveriş süreci biraz daha erken başlıyor. Sevgililer Günü klasik kozmetik, takı ve aksesuarlar ile tekstil ürünleri dışında çocuklara da hediye verilen bir dönem haline geldi" dedi.

Genel olarak en çok online alışveriş yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya olarak sıralandığını kaydeden Çevikoğlu, "e-ticaret sektörü olarak Sevgililer Günü'ne yönelik 10 milyar liraya yakın alışveriş gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk de Sevgililer Günü döneminde kalpli yastık satışlarında çok ciddi artış olduğunu belirterek, çiftlerin yeni hediye arayışında olsa da klasiklerden vazgeçemediğini söyledi.

Sevgililer Günü alışverişleri, e-ticaret alanında geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı.

KİŞİSELLEŞTİRME REVAÇTA

Son yıllarda teknolojik ve kişiselleştirilmiş ürünlere rağbetin hayli arttığını dile getiren Yücetürk, "Tüketiciler özellikle ürünün üzerine fotoğraf, isim ve soy isim bastırarak hediye etmeyi son yıllarda daha çok tercih etmeye başladı. Kupa bardaktan seramiklere, özel ajandalardan çikolatalara kadar çok geniş bir yelpazede kişiselleştirilmiş ürün talebi var" diye konuştu.

Gülün tek bir adedi 75 lira ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

ÇİÇEKLER İZMİR'DEN

İZMİRLİ çiçek üreticileri de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşadı. Türkiye'nin kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini karşılayan İzmir'in Menderes ilçesindeki çiçekçilerde, siparişleri yetiştirmek için yoğun çalışma temposu yaşandı. Mezatta tanesi 75 lira ile 150 lira arasında satışa sunulan gülün 20'li demeti 500, karanfilin 20'li demeti ise 50 liradan satılıyor.

Gül fiyatlarının ürün miktarının az olması sebebiyle yükseldiğini aktaran İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Burada vatandaşlar dükkanlarına çiçek alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Ürün çeşitliliği bol. Sadece İzmir'den değil Türkiye'nin her yerinden çiçek almak için gelenler var. Burada bütün çiçekler açık artırma ile alınıyor. Ne kadar çok talep olursa fiyatlar o kadar çok yukarıya doğru çıkıyor" ifadelerini kullandı.