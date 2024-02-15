Aliağa’da balıkçılığa yapay resif desteği

ALİAĞA'DA balık popülasyonunun artırılması ve küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi amacıyla tasarlanan yapay resifler denize bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayı ile Aliağa Belediyesi ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında ilk yapay resifler denizle buluşturuldu. Projede toplam 600 adet yapay resif deniz altına indirilecek. Deniz canlılarının barınmasına, beslenmesine ve çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlayacak olan resifler, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer ve Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül'ün katılımlarıyla kıyıya yaklaşık 400 metre açıkta suya indirildi.

POPÜLASYON ARTACAK

YAPAY resif projesi ile Aliağa'da küçük ölçekli balıkçılığı desteklemeyi ve Aliağa körfezinde tür çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, "Proje kapsamında 1 metreküplük ortaları delik bloklar, Aliağa körfezinin 4 farklı bölgesine toplamda 600 adet olarak serbest düşme tekniği ile bırakılacak. Karadut mevkiine 100, ön plaj batı mevkiine 100, ön plaj doğu mevkiine 100 ve arka plajlar mevkiine 300 adet atılacak. Proje ile deniz altındaki popülasyonu artırarak Aliağa'daki küçük ölçekli balıkçılarımızı ekonomik olarak desteklemiş olacağız. Ayrıca, yapay resifler sayesinde Aliağa'da amatör deniz turizmi ve dalış turizmi de canlanacak" dedi.