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Haberler Ekonomi THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 1 Mart-4 Nisan arasında 799 liradan başlayan fiyatla seyahat imkanı sunuyor. Kampanya 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerde geçerli olacak.

HABER MERKEZİ
THY’den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları yeni kampanyasını duyurdu. Ucuz bilet kampanyası düzenleyen THY, 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasında 799 liradan başlayan fiyatla seyahat imkanı sağlıyor.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretler oldu.

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

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