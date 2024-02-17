İzmir’in sağlık turizmi işbirliğiyle büyüyecek

İzmir Valiliğinin talebi, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonu ve İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğiyle, sağlık turizmi değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantya, 120 sektör temsilcisinin katılım sağladı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, İzmir'in sağlık turizminde en büyük avantajlarından bir tanesinin, sağlık alanında eğitim seçeneklerinin çok gelişmiş olması olduğunu söyledi.

'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

Özkardeş, "Eğitimciler ile sağlık turizmi paydaşlarının aynı kentte bir arada bulunması sektörün gelişimi için önemli bir ivme oluşturuyor. Kentimizde 5 tıp fakültesi hastanesi var. Bunların yanı sıra sağlık eğitiminin önemli bileşenlerini oluşturan bakım hizmetleri gibi alanlarda da çok değerli eğitim kurumlarımız mevcut" dedi.

İzmir'de valilik, belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, oda ve borsalar, İzmir Vakfı ve sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların sinerji içinde olmasının önemine dikkat çeken Özkardeş, "Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener olmak üzere tüm Yönetim Kurulumuz göreve geldiği ilk günden beri bu sinerjinin oluşması ve devam ettirilmesi için hassasiyet göstermiştir. TGA'nın sağlık turizmine verdiği önem kentimiz için büyük bir fırsat" diye konuştu.

DİREKT UÇUŞLAR ÖNEMLİ

İZTO ve TGA iş birliğinde kentteki sağlık turizminin gelişimi için projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Özkardeş, "Bugün burada sektörün analiz edilmesi amacıyla atmış olduğumuz ilk adım, gelecek günlerde sektörün sürdürülebilir ve uzun vadeli büyümesi için devam edecek. İzmir'e yönelik direkt uçuşların arttırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın bir ayağı da sağlık turizmi ile bağlantılı. İzmir'de yeni hayata geçen şehir hastanelerinin teknik altyapısı ve gelişmiş insan gücü ile onkolojiden genel cerrahiye

kadar uzun süreli tedavi imkanı sunduğu göz önüne alındığında Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve Azerbaycan'dan hastaların kentimize getirilmesi için uçuş ağımızın arttırılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.