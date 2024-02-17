SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURU EKRANI! Personel alım şartları neler?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin şartlar araştırılıyor. Bakanlık yaptığı açıklamada 35 bin sağlık çalışanı alımı yapacağını duyurmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Başvuru için şartlar neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Bakan Koca, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun."
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kılavuzu henüz yayınlanmadı.
İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Başkan Erdoğan Şubat ayında 35 bin sağlık personelinin kamuya alınacağının müjdesini verdi.
"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.