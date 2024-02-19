TCDD 95 işçi alacak! TCDD personel alım ekranı...

TCDD İŞÇİ ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR

- Belirtilen meslek yüksekokulu programları veya meslek lisesi bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Söz konusu işgücü taleplerimize belirtilen program veya bölümlerin herhangi birinden mezun olup üst öğrenim bitirenlerde başvuru yapabilecektir.



- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

- İşe başlayan işçiler atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.