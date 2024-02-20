Şimdi altına yatırım yapmanın tam zamanı

Altın fiyatları, artan enflasyona ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak son günlerde yukarı yönlü artış gösteriyor. Dün haftaya yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 7 liradan işlem görürken çeyrek altın 3 bin 360 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 690 liradan satıldı. Güncel altın fiyatlarını değerlendiren İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu altına yatırım önerisinde bulundu. Son günlerde artış gösteren altın fiyatlarında, yıl sonuna kadar yükselişin beklendiğini ifade eden Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, ekonomist ve piyasa uzmanlarına göre yıl sonuna kadar gram altının 3 bin TL, çeyrek altının ise 4 bin TL'yi bulacağını belirtti.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Buyrukçu, "Piyasa uzmanlarının bu görüşüne katılıyoruz. Ancak bir fiyat vermemiz mümkün değildir. Fakat altın her zaman yatırımcısına kazandırmıştır ve kazandırmaya devam edecek" dedi. Buyrukçu "Altın fiyatlarının yukarı doğru bir çıkış eğilimi sürüyor. Şu anda altın almanın tam zamanı. Çünkü yükseliş sürecek. Altın yatırımcısına her zaman olduğu gibi uzun vadede kazandırmaya devam ediyor. Bu dönem altın alımı için bir fırsat. Bunun arkasından piyasalarda uzmanlara göre bizler de bir yükseliş bekliyoruz" dedi. Altın fiyatlarının artacağını belirten Buyrukçu, "Geçen sene bin lira civarındaki altın bu sene 2 bin lirayı gördü. Bu senede uzmanlar, gram altının 3 bin TL, çeyrek altının ise 4 bin TL gibi rakamları bulacağını söylüyor. Fiyatlar yıl içerisinde artacak. Altına yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.