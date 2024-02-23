Ev hanımlarına emeklilik başvuru tarihi! Emeklilik şartları belli oldu mu?

Ev hanımlarına emeklilik şartları en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Emeklilik şartlarının neler olduğu ve başvuruların nereden nasıl yapılacağına dair detaylar araştırılıyor. Bakan Işıkhan ev hanımlarına emeklilik ile ilgili açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Ev hanımlarına emeklilik ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:
"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim.
Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz hem alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz. Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun erimli bir çalışma olduğu için de hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Ev hanımlarına emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalmak yer alıyor.
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
* 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan
* Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar
* Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar
* 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
EV HANIMLARININ PRİMLERİ HANGİ SİGORTA TÜRÜNDE DEĞERLENDİRİLİR?
Ev hanımlarının ödedikleri sigorta primleri, BAĞKUR kapsamında değerlendirilir. Yani, 25 yıldır evli ve ev hanımı olan kişiler, prim ödedikten sonra BAĞKUR üzerinden emekli olma hakkına sahip olabilirler.