SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 8 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Personel alım ilanına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve nereden, nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru ekranı ve şartları...
BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.) 3 2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak
BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?
İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 23/02/2024 – 27/02/2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir
Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALACAK?
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
ELEKTRİKÇİ (GENEL)
BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI
MARANGOZ
ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SERVİS DESTEK ELEMANI
İNŞAAT BOYACISI/ BOYACI
KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE)
OTO BAKIM ONARIMCISI OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ
OTO ELEKTRİKÇİSİ
OTOMOTİV KAPORTACISI