Emekli maaş promosyonu e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyonundan faydalanmak isteyenler başvuru şartlarını ve bankaların ödeme rakamlarını araştırıyor. Bankada 3 yıl kalmayı taahhüt eden emekli müşterilere verilen promosyon için hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Promosyon için başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte merak edilenler...
GARANTİ BBVA
7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 29 Şubat 2024'tür
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL - 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL- 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL
QNB FİNANSBANK
8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
YAPI KREDİ
3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatı! Emekli maaşınızı şubelere gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankaya aktarabilir, promosyon başvurusuna MobilDeniz'den ve 0850 222 0 800 iletişim merkezinden yapabilirsiniz.
0 - 3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz
VAKIFBANK
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri "www.turkiye.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.
Eğer 4A SGK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
– 4A hizmetleri,
– 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir.
– 4B hizmetleri,
– 4B banka ve adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.
Eğer 4C Emekli Sandığı maaşı alınıyorsa, bu maaşın bankaya taşınmasında da:
– 4C hizmetleri,
– 4C banka değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.