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Haberler Ekonomi Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak (62), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi, bugün saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde yapılacak törenin ardından memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek. Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle 9 Şubat'ta görevinden ayrılmış, yerine Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ getirilmişti. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kavlak, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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