Girişimcilere 7’den 70’e LİYAKAT’tan tam destek

LİYAKAT Yönetim Kurulu, Mövenpick Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla 2024 yılı hedeflerini paylaştı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Övünç Emre, Prof. Dr. Engin Deniz Eriş ve Yönetim Kurulu Üyeleri İlknur Rodoplu, Selda Görgülü, Nurdan Pekcan, Hatice Dedeler, Nilgün Tiyanşan, Esra Boyacıoğlu'nun katıldığı toplantıda LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, öncelikli 2 hedefleri olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin aynı amaca hizmet eden STK'lar ile işbirliği olduğunu ifade eden Uğuz, diğerinin ise projelerin Türkiye geneline yayılması olduğunu belirtti.

HAYALLER GERÇEK OLACAK

Girişimciliğin ekonomi olduğu kadar toplumun da belkemiği olduğunu ifade eden Uğuz, bunun için daha fazla kadın ve genç girişimciye ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek "Kadın-genç-çocuk girişimciliği alanında atılan her adımın, toplumumuzun daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, hepimizin bu konuda sorumluluk alması ve destek vermesi bizi ayakta tutuyor. Bizler, girişimcilik alanında yaptığımız çalışmalar ile girişimcilerin başarılı olmaları için gerekli ortamı sağlamaya kararlıyız" dedi. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda girişimcilere desteği temele aldıklarını söyleyen Uğuz "Girişimcilerimizin yanında olmak, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak ve ekonomimizi büyütmek için elimizden geleni yapacağız. 2024 yılında hayatlara dokunmak için üyelerimiz ile birlikte nefes almadan çalışacağız" diye konuştu.

İŞTE LİYAKAT PROJELERİ

120'DEN fazla girişimci kadına ücretsiz eğitim desteği sağlayan "Girişimci Kadın Atölyesi" daha fazla kadına ulaşacak. Kızılay Kadın İzmir işbirliği ile "El Ele Büyüyoruz" projesiyle Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınlarının ne kadar üretken ve çalışkan olduğu gözler önüne serilecek. Kadınların ve gençlerin sadece kendi işlerini kurmalarını değil aynı zamanda mevcut işletmelerinin büyümesi ve gelişmesi için ise "Emek Çarşısı" projesi ve "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" girişim zirvesi ve konseri düzenlenecek. Genç girişimcilere yönelik "Girişim Kampüsü" projesi ile eğitim, mentorluk, erişim ve sermaye gibi konularda destek sağlanacak. Türkiye'de ilk kez çocuklara girişimcilik tohumlarını eken LİYAKAT Girişimci Çocuk Atölyesi ise bu yıl yine devam edecek. "Sigorta Eksper Raportörlüğü" ile yine girişimcilere destek verilecek.