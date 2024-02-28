‘Altında geri çekilmenin ardından yükseliş gelecek’

ALTIN ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta altın fiyatları için takip ettiği aralığı açıkladı. İslam Memiş, "Ons altın 2027 dolar seviyesinde geçen haftaya kıyasla biraz satıcılı. Özellikle bu haftanın özelinde 2000 dolar destek seviyesi, yukarıda 2050 dolar direnç seviyesi. Gram altın TL fiyatı iç piyasada 2035 lira seviyesinde serbest piyasalarda ise 2105-2115 TL seviyesinde. Özellikle gram altın TL fiyatı tarafında önümüzdeki haftalarda bir geri çekilme beklediğimi ifade ettim. 14-15 liralık bir geri çekilme gördük. Kısmi olarak geri çekilebilir ondan sonra tekrar hem ons altında hem gram altında yukarı yönlü hareketler göreceğiz" dedi.