Elektrik Tüketim Desteği ne kadar? Başvuru nasıl yapılır? İşte elektrik yardımı başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞARTLARI VE ŞEKLİ

Program düzenli sosyal yardım programlarına katılan ihtiyaç sahibi ailelere yöneliktir. Başvuru yapmak için sadece kimlik belgeniz ve evinizin elektrik faturasıyla en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

• 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler ile



• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler faydalanabilmektedir.