Elektrik Tüketim Desteği ne kadar? Başvuru nasıl yapılır? İşte elektrik yardımı başvuru ekranı...

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak ödenen Elektrik Tüketim Desteği'ne yönelik başvurular yoğun olarak araştırılıyor. Aylık 150, 187, 225 TL'ye varan miktarlarda yapılan destek ödemelerinden faydalanma şartları en çok merak edilenler arasında. İşte Elektrik Tüketim Desteği başvuru detayları...
ASGARİ ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?
1-2 kişilik aileler için: 75 kWh (112,63 TL)
3 kişilik aileler için: 100 kWh (150,17 TL)
4 kişilik aileler için: 125 kWh (187,71 TL)
5 veya daha fazla kişilik aileler için: 150 kWh (225,25 TL)
BAŞVURU ŞARTLARI VE ŞEKLİ
Program düzenli sosyal yardım programlarına katılan ihtiyaç sahibi ailelere yöneliktir. Başvuru yapmak için sadece kimlik belgeniz ve evinizin elektrik faturasıyla en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.
• 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler ile
• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler faydalanabilmektedir.