Cep telefonuna gelen faturalar bezdirdi

Vatandaşlar geçtiğimiz yıla oranla fahiş oranda artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etti. Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmesine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyon üzerinde artıran mobil operatörler rakamlarına yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttı. BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası da operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor. Mobil operatörlerin uyguladıkları fatura ücreti politikaları vatandaşı isyan ettirdi. Binlerce vatandaş şikayetini BTK'ya iletirken, kurumun operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulaması da sorunu çözmede yetersiz kaldı.

Şimdi 1 Nisan'da konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilecek. Bu nedenle taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor. Vatandaşlar operatörlerin uyguladıkları fatura ücretlendirmesi politikalarını BTK'ya şikayet edebiliyor. İsterlerse ALO 120'yi arayarak şikayet ve ihbarda bulunabilen vatandaşlar, isterlerse de https://tuketici.btk.gov. tr/ adresine girerek buradaki formu doldurarak şikayetlerini kuruma iletebiliyor.