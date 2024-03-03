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Haberler Ekonomi Türkiye ile Irak'tan kalkınma yolu projesi

Türkiye ile Irak'tan kalkınma yolu projesi

HABER MERKEZİ
Türkiye ile Irak’tan kalkınma yolu projesi
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak yetkililerinin Kalkınma Yolu Projesi konusunda yakın ve yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Kalkınma Yolu Projesi'nin takibi için İki ülke arasında karşılıklı ofis açılması konusunda mutabık kalındı." dedi. Uraloğlu, yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Irak arasında ulaştırma alanında ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için çalışmaların hızlandığını söyledi. Bu kapsamda, kısa süre önce Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiklerini anımsatan Uraloğlu, ülkeler arasında ulaştırma sektöründeki ilişkilerinin ve çalışmaların çok yönlü devam ettiğini vurguladı.
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