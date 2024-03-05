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Haberler Ekonomi Yıllık enflasyon oranı yüzde 67,07 oldu

Yıllık enflasyon oranı yüzde 67,07 oldu

HABER MERKEZİ
Yıllık enflasyon oranı yüzde 67,07 oldu
TÜRKİYE İstatistik Kurumu, Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.
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