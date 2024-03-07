Memur ikramiyesine CHP darbesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarında 345 TL azalma meydana geleceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) memurun toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin kararı tepkilere neden oldu. Bakan Işıkhan, CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Vedat Işıkhan, "Biz hükümet olarak gerek toplu sözleşmeler yoluyla, gerek diğer yasal düzenlemelerle memurlarımızın haklarını geliştirirken, CHP Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiriyor.

'İSTİSMAR EDİYORLAR'

Toplumdaki her kesimi 'istismar edilebilir' olarak gören, her şeye muhalif bu CHP zihniyeti maalesef hiç değişmiyor" yorumunu yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yalçın, "2 milyonu aşkın memur mağdur ediliyor. CHP eli AYM kararıyla emekçi kaybediyor. CHP'nin basiretsizliğinin bir sonucu olarak yıllarca mücadelesini verdiğimiz ilgili fıkra iptal edildi. Neye, nasıl iptal davası açacağını bile bilmeyen ana muhalefetin bu tavrı artık tahammül sınırlarını aşmıştır" şeklinde konuştu.