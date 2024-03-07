Ramazan ayı öncesinde emeklilere erzak paketi

YAKLAŞAN Ramazan ayı öncesinde Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimleri için bir çalışma başlattı. Ülke genelinde 800 bin üyesi bulunan dernek, hazırladığı erzak paketi ile ihtiyaç sahibi emeklilere destek olacak. Proje sorumlusu Türkiye Emekliler Derneği Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, "Piyasa değeri 2 bin TL civarında olan ve içeriğinde en temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı gıda kolilerini bin 500 TL'ye alma imkanı sağladık" ifadelerini kullandı.