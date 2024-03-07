SİHA’lar dünyada büyük ses getiriyor

TÜRKİYE savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılım ile yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardı. AB'nin asli hedeflerden birisi üye ülkelerde İHA ve SİHA üreten tüm savunma fabrikalarına destek vermek olarak belirlendi. Türkiye'nin bu alanda dünyanın üst sıralarında yer alması savunma sanayi alanında atılan adımların önemini yeniden gözler önüne serdi. AB'nin ihtiyaç duyulan askeri teçhizat alımlarının 2022 yılında yaklaşık yüzde 75'i Avrupa dışı kaynaklardan temin edildi. AB'nin Türkiye ise SİHA'larıyla dünya markası haline geldi. Türk İHA ve SİHA'ları Rusya-Ukrayna Savaşı, Karabağ ev Suriye sahası başta olmak üzere başarılarıyla dünya gündemine oturdu. Bu alanda dünyanın ilk 5 ülkesi arasında bulunan Türkiye, insansız sistemler konusunda Ar-Ge ve Ür-Ge'ye önemli kaynak ayırıyor.