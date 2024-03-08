Akkuyu elektriği bu yıl geliyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, Akkuyu'da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini, bu yıl içinde ilk elektriği üretmek istediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "Süreçte karşı karşıya olduğumuz açık ve kapalı bazı yaptırımlar var. Onları sahaya yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. Dört reaktörü 2028'e kadar devreye almak ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu buradan karşılamayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımız takdirde yenilenebilir enerjinin önünü açmış olacağız" dedi.

ÇİN'LE CİDDİ NOKTAYA GELDİK

Türkiye'nin 30 yılda 20 bin megavatlık kurulu güce ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: "Sinop'la alakalı iki ilgili ülke var. Rusya ve Güney Kore Cumhuriyeti. Trakya'yı ağırlıklı olarak Çin'le konuşuyoruz, orada çok ciddi noktaya geldik. Sinop'la alakalı elbette ki Rusya ve Rosatom. Akkuyu'da ciddi tecrübemiz var, dolayısıyla bu tecrübeyi Sinop'a taşımak istiyoruz. Görüşmelerimiz iki tarafla devam ediyor. Gaz merkeziyle alakalı da ilk etapta İstanbul finans merkezine gaz ticaret platformu üzerinde çalışıyoruz, Gazprom'la çalışıyoruz. Bunu da kısa sürede devreye alabileceğimizi düşünüyoruz. Silivri'de kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye çok büyük bir piyasa, Türkiye'nin doğalgaz piyasası Avrupa'nın dördüncü büyük piyasası. Türkiye önemli bir piyasadır, önemli bir merkezdir."

2024'TE 3 ARAMA KUYUSU

Gaz ve petrol keşiflerine de değinen Bakan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: "Karadeniz Sakarya gaz sahasındaki keşif Ağustos 2020. Çok kısa sürede gazı karaya çıkardık, evlerimizde kullanılır hale geldi. Ve bugün itibarıyla o sahadan 3.5 milyon metreküplük üretim yapıyoruz. Kararlı bir şekilde üretimimiz artıyor. Kararlılıkla 10 milyon metreküpe doğru gidiyoruz. Ama hedefimiz 40 milyon metreküp. 15 milyon hane halkının ihtiyacı karşılanacak. 2024 için 2, belki eğer zamanında yapabilirsek 3 tane ayrı arama kuyusu kazacağız."

İLK YARI GELMEDEN 50 BİN VARİL

Karadeniz keşfi kadar Gabar keşfinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Enerji Bakanı Bayraktar, şöyle konuştu: "Gabar'da günlük 37 bin varil petrol üretiyoruz. Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu, nisan ayında da 9 yeni kuyu açacağız. Böylece ilk yarı gelmeden günlük 50 bin varile ulaşacağız. 2024 sonunda da 100 bin varile çıkacağız. O bölgeye çok yoğunlaşmış durumdayız. Doğalgaz ve petrolde dış pazarlarda da üretim amaçlarımız var. Somali'deki denizlerde petrol ve doğalgaz araması için çalışmalara başlayacağız. Libya'da karada bazı sahalarda ilgilerimiz devam ediyor." Desteklere ilişkin de bilgi veren Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl elektrik ve gaz 282 milyar lira destek verdik. Bütçe imkân ve kabiliyetleri kapsamında vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Destek mekanizmamız ihtiyacı olana da olmayana da şeklinde ama biz bunu daha çok ihtiyaç sahiplerine kaydırmak istiyoruz" dedi.

'SORUMLULUĞU OLANLAR HESAP VERECEK'

20 gündür sahada olduğu Erzincan'daki maden kazasındaki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Bayraktar, "Yaklaşık 3 hafta İliç'teydim. Orada 9 işçi kardeşimiz halen toprağın altında. Gittiğimiz ilk günden itibaren herkesin tek amacı oradaki insanlara ulaşmaktı. Fakat şöyle bir tablo düşünün; yaklaşık 10 milyon tonluk, 400 bin kamyonluk operasyona ihtiyaç duyacaksınız. Özellikle drone'larla, radarlarla, o insanların olacağı yerleri tespit ettik. Heyelan tehlikesi devam ediyordu. Cumhurbaşkanımız her gün benden bilgi alarak süreci takip etti. İnsani boyutundan sonra olayın ikinci boyutu da çevre boyutuydu. Altın madenciliğinde siyanür kullanılıyor. Yabancı-Türk ortaklığında, yüzde 80 yabancı ortaklığında bir şirket. İş sağlığı güvenliğinde çok dikkatli davrandığını düşündüğümüz bir şirketti. Fakat demek ki bir şeyler gözden kaçmış, 8'i tutuklu olmak üzere tutuksuz yargılananlar da var. O gün de söyledik, bu konuda sorumluluğu olan kimse, nerede olursa olsun hesabını verecek" dedi.

DEVLETTEN 87 MİLYAR LİRALIK DESTEK

HEM elektrik hem de doğalgazda devletin vatandaşa büyük destek sunduğunu anlatan Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki keşfin ardından 1 ay vatandaşlara doğalgazdan para alınmadığını, daha sonra da 25 metreküp gazın bedava verildiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar 87 milyar TL'lik bir faturayı Hazine karşılamış oldu. Bundan sonra belki ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik düzenleme yapılabilir" dedi.

GÜNDEM ENERJİ

AÇILIŞTA konuşan A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner, yenilenebilir enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynadığını belirterek, "Türkiye'de geldiğimiz nokta bize cesaret veriyor. Çok hızlı değişime çok hızlı adapte olan bir iş dünyamız var" dedi. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör de "Dünyanın en önemli gündemi enerji. Türkiye'nin yakın gelecekte gaz ve fosil yakıtlar dışında yenilenebilir enerjide de de önemli bir yere geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

FORUMUN ana sponsorluğunu Halkbank, Kalyon Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom, Vakıf Leasing, Ziraat Bankası, cosponsorluğunu Enerji SA, RHG Enertürk Enerji, Smart Güneş Teknolojileri, Socar Türkiye, destek sponsorluğunu ise Akfen, BioTrend, Karakan Enerji, D&R, Epiaş, İdefix, NaturelGaz, Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş, Papara, Shell, Zorlu Enerji üstlendi.