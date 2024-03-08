Buca’nın trafik sorununa bağlantı yolu önerisi

Buca Belediyesi'nde 5 yıl boyunca AK Parti meclis üyesi olarak ilçe için yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren işadamı Memduh Kaymaz, takipçisi olduğu bağlantı yolu projesinin Buca'daki trafik sıkışıklığına çözüm olacağını söyledi. Buca'dan, çevre illere ya da Çiğli, Kemalpaşa, Işıkkent ve Pınarbaşı'ndaki işyerlerine gidip gelen insanların yüzde 40'nın İzmir Çevre Otoyolu'nu kullandığını, Bayraklı'daki İzmir Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi ile trafik yükünün daha da arttığını ifade eden Kaymaz, "Buca'ya otoyoldan gelip giden araç sürücüleri özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok sıkıntı yaşıyor. Bunun için Bornova Işıkkent tarafından Buca'ya gelirken otoyoldan alternatif bir bağlantı yolu yapılması lazım.

47 MAHALLEYİ İLGİLENDİRİYOR

Eğer BEGOS'un üst tarafından otoyola ve Gökdere Mahallesi'ne uzanan toprak yol genişletilip, İzmir Çevre Otoyolu'na bir bağlantı yolu yapılırsa hem Buca'nın 20 mahallesinde hem de çevre yolunda büyük ölçüde rahatlama olacak ve hızlı ulaşım kolaylığı sağlanacak. Bu sorunu AK Parti Buca Belediye Başkan adayımız Adnan Öztekin de her programında dile getiriyor. Biz de söylüyoruz. İnşallah çözülecek" dedi. İzmir Çevre Otoyolu'ndan ara bağlantı yolu yapıldığı takdirde insanların bu güzergahtan BEGOS'a, Evka 1 TOKİ Konutları'na, Gökdere Mahallesi'ne hatta yapımı devam eden Bornova Altındağ ile Buca ve Konak Tünelleri arasındaki transit yola dahi bağlanabileceğini ifade eden Kaymaz, bu önerisini geçtiğimiz haftalarda Buca'yı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na da anlattığını ve kendisinden olumlu tepkiler aldığını söyledi. Kaymaz, "Bu çok maliyetli ya da yapımı yıllarca sürecek bir proje değil. Küçük dokunuşlarla eğer biz bu toprak yolu genişletip Bornova otobanına bağlarsak, Buca'nın 20 mahallesine rahat ve hızlı ulaşım imkanı sunacağız. Bu 47 mahallesi olan Buca'nın yarısını ilgilendiren bir konu. Ayrıca bu toprak yolun etrafında şahıs arazisi de olmadığı için kamulaştırma sorunu da yok. İsteyen insanlar otobanın altındaki mevcut alt geçitten Gökdere Mahallesi'ne direk olarak geçecek, isteyen otoyoldan yapılacak bağlantı yoluyla Bornova'dan gelip Buca'ya çok rahat ve hızlı bir şekilde trafiğe takılmadan istediği yere gidecek" dedi.