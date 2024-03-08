Enerjinin devleri rüzgar ve güneşte hedef büyüttü

TURKUVAZ Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak' Yeni Yatırım Alanları ve Yenilenebilir Enerjide Fırsatlar paneliyle devam etti. A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ ve Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü Emre Durmuşoğlu, önemli değerlendirmelerde bulundu.

9 FARKLI HES PROJESİ

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, artık yenilenebilir enerji odaklı hareket ettiklerini ve bunu bir strateji olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Büyümemizi güneş ve rüzg‚r gibi alanlarda sürdüreceğiz. 9 farklı HES projemiz var. Yılda 1.2 milyar kilovatsaat üretim yapıyoruz. Amacımız bunu daha da yukarı çekmek" dedi. Gelecekte depolamalı rüzg‚r ve güneş alanında büyümeyi hedeflediklerini anlatan Kızılok, şunları söyledi: "Mevzuatın bize izin verdiği sürece hibrit yatırımlara odaklanıyoruz. Hatay'da 136 megavatlık bir YEKA projemiz var. 2 ay içerisinde devreye almayı düşünüyoruz. Bu projenin orada yerel halka da önemli bir destek olacağını düşünüyoruz. İlave YEKA projeleriyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Depolamalı güneş ve rüzg‚r projelerimiz de sürecek. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir finansman daha fazla gündem olacak." Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ da geçen yıl rekor bir taleple halka arz gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Toplam 350 megavatlık portföyleri olduğunu belirten Kutluğ, şöyle konuştu: "Depolamalı rüzg‚r ve güneşle ilgili çalışmalarımız var. Artan enerji talebini karşılamak için adımlar atmak zorundayız. Büyümedeki finansman darboğazını aşmamız lazım. Önce 500 megavat hedefini yakalamak sonra da bin megavata çıkmak istiyoruz. Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler'de adımlar atacağız. Dünya adım adım hidrojene gidiyor. Ülke olarak bizim ajandamızda doğalgaz biraz öncelikli olsa da hidrojen de radarımızda. Finansman gündem maddelerimizin başında geliyor. Bu ortamda dünyanın en öngörülebilir enerjisi güneş. Eskiden inanılmaz pahalıydı. Balkanlar hedeflerimiz için bize fırsatlar sunuyor."

AFRİKA'YA IŞIK OLDU

KARADENİZ Holding Ticari Operasyonlar Direktörü Emre Durmuşoğlu ise, "Şu anda dünya üzerinde 6 bin megavat kurulu gücümüzle, 4 bin megavatı inşa aşamasında olmak üzere toplam 10 bin powership'lik bir enerjiye sahibiz" dedi. Bunun yanında güneş enerjisi yatırımlarının da olduğuna işaret eden Durmuşoğlu, "Afrika, Latin Amerika, Okyanusya'da da elektrik veriyoruz. Yalova'daki tersanemizde 4 bin megavata yakın şu anda inşa halinde olan gemilerimiz var. Türk bayrağını gemilerimizde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Afrika'da yüzer enerji santrali ve imalatı yapan firma olarak bizden başka bu ölçekte yatırım yapan yok. 40 tane powership'in 36 tanesi bizim tarafımızdan yapıldı. Afrika'da Gana ile başlayıp 13-14 ülkeye yayıldık ve bunu 22-23'lere çıkaracağız. Finansman arayışı olmadan kendi öz kaynaklarımızla bunu yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Durmuşoğlu ayrıca, Afrika ve Latin Amerika'da büyük çapta bir gaz yatırımcısı olmayı hedeflediklerini de vurguladı.

HİDROJENDE 'EN TEMİZİ' SEÇMELİYİZ

PANELİN ardından düzenlenen 'Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü' başlıklı özel oturumda da TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı, ICARE-CNRS Fransa Kurucu Direktörü Prof. Dr. İskender Gökalp, Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in sorularını yanıtladı. Prof. Dr. İskender Gökalp, hidrojenin gündeme gelmesinin fosil yakıttan uzaklaşmada önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Gökalp, şunları söyledi: "Dünyada bugün ortalama 80 milyon ton saf hidrojen üretiliyor. Bu rafinerilerde ve gübrede kullanılıyor. Hidrojeni kullanırken karbondioksit salgılıyoruz. Hidrojeni üretirken salınan karbondioksitin en az olduğu alana bakmak lazım. Tam anlamıyla temiz hidrojene geçebilmemiz için enerjinin kömür gibi santrallerden değil yenilenebilir enerjiden gelmesi gerekiyor. Eğer atık çamuru yakıp üretilen enerjiyle de hidrojen üretirsek çok temiz bir sonuca ulaşabiliriz."