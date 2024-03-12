HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 139 PERSONEL ALACAK? İŞTE BAŞVURU EKRANI...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alım şartları merak ediliyor. Üniversite çeşitli branşlarda toplam 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Peki personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...
PERSONEL ALIM GENEL ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.
BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER
1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, Üniversitemiz web sayfasında ( www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Karekodlu veya barkodlu belgelerin kontrolünün sağlanabilmesi için manyetik ortamdaki örneği veya ilk çıktı örneği (çıktıların fotokopisi okunmamaktadır) taranarak yüklenecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan, eksik ve/veya hatalı başvurular dikkate alınmayacağından, adayların başvuru sayfasındaki uyarıları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Eksik ve/veya hatalı başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Öğrenim belgesi (diploma, geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgelerinin karekod ve barkodu okunaklı olacaktır.) (Teknisyen unvanında; öğrenim belgesinde alan ve dal adlarının açıkça yazılmış olması gerekmektedir.)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf) (jpeg,jpg,png formatında)
5- Tecrübe Belgesi (sadece istenen unvanlarda)
6- İlanda belirtilen unvanlar için sertifika belgeleri
7- Güvenlik Görevlileri için silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı