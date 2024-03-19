  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi 10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM Polis alımı başvuru şartları neler?

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM Polis alımı başvuru şartları neler?

10 bin polis alımı yapılacağı duyurusunun ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis alımlarının ne zaman olacağı ve başvurular için gereken şartların neler olduğu merak ediliyor. Peki EGM polis alımı için gereken şartlar neler? Başvuru nereden nasıl yapılır? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte polis alımına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ
10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM Polis alımı başvuru şartları neler?

10 bin polis alımı ne zaman gerçekleştirilecek? POMEM polis alımı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılıyor? soruları merak ediliyor. İşte 10 bin polis alımına ilişkin tüm merak edilenler...

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM Polis alımı başvuru şartları neler?

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel kadrosu ihdas edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı.

EGM 10 BİN PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?
EGM 10 bin personel alımı için başvuru şartları henüz netleşmedi. Başvurularla ilgili detaylı açıklama yapıldığında haberimizde paylaşacağız.

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM Polis alımı başvuru şartları neler?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM Polis alımı başvuru şartları neler?

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM Polis alımı başvuru şartları neler?

POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
EGM polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden henüz yayınlanmadı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA