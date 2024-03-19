10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM Polis alımı başvuru şartları neler?

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel kadrosu ihdas edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı.

EGM 10 BİN PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

EGM 10 bin personel alımı için başvuru şartları henüz netleşmedi. Başvurularla ilgili detaylı açıklama yapıldığında haberimizde paylaşacağız.