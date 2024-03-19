Batı Anadolu Serbest Bölgesi törenle açıldı

Bergama ilçesinde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin açılışında konuşan Bakan Bolat, buranın Türkiye'nin 19. serbest bölgesi olduğunu belirtti. Bolat, "Çok geçmeden burada fabrikaların hepsi tamamlanmış olacak. Çevreye duyarlı yatırımlarla yenilenebilir enerjinin tam ortasında olduğumuz bu güzel Bergama'da ülkemizin ekonomisine üretim olarak, yatırım olarak, istihdam olarak ve ihracat olarak çok büyük katkılar sunacaktır." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye'de ilk serbest bölgenin Turgut Özal tarafından 1985 yılında Mersin'de açıldığını anımsattı. Bugüne kadar 18 serbest bölgede 7,5 milyar dolarlık yatırımlar yapıldığını belirten Bolat, "100 bin kişilik istihdam serbest bölgelerde yer almaktadır. 2 bin 111 firma bu 18 serbest bölgede yer almakta. Bunların içinde de aşağı yukarı yüzde 20'lik bir istihdam ESBAŞ tarafından sağlanmaktadır. Bu açıdan Bergama Serbest Bölgesi'nin de inşallah başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. 2 bin 111 firmanın 548'i yabancı firmalardır. Buraya da inanıyoruz ki yabancı firmalar büyük bir ilgi göstereceklerdir" dedi. Bolat, serbest bölgelerin kurulması, hazırlanması ve işletilmesinden sorumlu bakanlık olarak gerek işletici firmalar gerek de serbest bölgelerde yer alan firmalarla son derece koordineli bir şekilde çalıştıklarını anlattı.